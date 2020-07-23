Приговор оглашен в Донецком гарнизонном военном суде.

Донецкий гарнизонный военный суд признал виновными четверых подозреваемых по расследованию гибели корреспондента издания Sputnik Рассела Бентли. Соответствующей информацией поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости", находившиеся в зале инстанции во время вынесения вердикта.

Признать обвиняемых Виталия Васяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданов виновными в совершении преступления. приговор судьи

Напомним, что в апреле 2024 года главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян уведомила свою аудиторию о том, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" погиб в Донецке. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев отметил, что это убийство должно быть расследовано, а виновные лица – наказаны. Известно, что уроженец США присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Мужчина сообщал, что отправился в регион потому, что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий он проявлял искреннее сострадание к нуждающимся людям, а также собирал денежные средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям.

На текущий момент Следственный комитет установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, а также обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами уголовного дела стали четверо российских военнослужащих Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. В надзорном ведомстве считают, что 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев дополнительно подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом жертвы. На следующий день по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места происшествия".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости