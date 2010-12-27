Арбитражный суд поддержал решение УФАС по Апраксину двору

Комитет имущественных отношений и АО "Апраксин двор" признали нарушителями закона о конкуренции.

Арбитражный суд Петербурга и области вынес решение по актам, выданных городским УФАС комитету имущественных отношений и АО "Апраксин двор". О том, что 3 декабря суд поддержал решение антимонопольщиков, сообщила в пятницу, 6 декабря, пресс-служба УФАС.

Три года назад антимонопольный орган позволил КИО без торгов в виде госпреференции АО взять в управление 136 объектов на территории бывшего Щучьего двора, ныне Апраксина двора, расположенного рядом с Мариинским рынком. Преференцию выдали на пять лет с целями сохранения, использования и госохраны объектов культурного наследия. В течение этого срока АО "Апраксин двор" не могло менять условия выданной преференции. Однако проверка УФАС выявила, что преференция использовать нецелевым образом. В частности, КИО передал только 82 объекта из 136, сохранение объектов культурного наследия коснулось лишь 11 из 82 зданий. Также АО едва не передало свои обязанности третьим лицам, компаниям-арендаторам, и не проводило мероприятия, направленные на развитие культуры и искусства доверенных ей объектов.

УФАС установил, что КИО и АО нарушили пункт закона о защите конкуренции и постановил комитету изъять объекты, а АО – вернуть их до конца июля. Нарушители не выполнили предписания, обратившись с жалобой в Арбитражный суд, однако инстанция признала претензии УФАС обоснованными.

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Фото: А. Савин / Википедия