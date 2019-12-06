Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей за шествие 31 августа

Суд огласил приговор активисту за повторное нарушение.

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали за акцию 31 августа. Активисту придется выплатить 300 тысяч рублей за участие в шествии по Москве. Такое постановление вынес Мещанский суд столицы. Об этом сообщила "Медиазона".

Фигуранта расследования обвинили в повторном нарушении порядка проведения акций. Стоит отметить, что полиция несколько раз пересоставляла протокол из-за ошибок в заполнении. Азара задержали вечером 2 сентября, когда он вышел из квартиры покурить. Оперативники увели мужчину, оставив ребенка одного дома в незапертом помещении.

Ранее Piter.tv писал о том, что СКР прекратил уголовное преследование фигуранта "московского дела" Фомина.

Фото: Piter.tv

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