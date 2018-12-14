Суд признал строительство жилого дома на Светлановском проспекте незаконным

Разбирательства по делу продолжаются в течение 2 лет.

Суд Куйбышевского района Санкт-Петербурга рассмотрел многочисленные жалобы горожан и встал на их защиту. На месте детского сада завода "Светлана" планировалось строительство дома высотой 25 этажей, хотя этот район является средневысотным. Администрация города разрешает возводить здесь дома не более 8 этажей. Выданное в 2017 году разрешение на строительство, по решению суда будет отменено для строительной компании "ЛЭК Истейт". Об этом сообщили на пресс-конференции судов города.

Застройщики не намерены сдаваться и планируют обжаловать приговор в Арбитражном суде. Проживающие на Светлановском проспекте жители требуют у застройщиков, как минимум, изменить место для возведения дома и подыскать вариант, устраивающий обе стороны.

Напомним, что строительная компания "ЛЭК Истейт" приобрела данный участок земли на Светлановском проспекте в 2006 году. И лишь спустя 10 лет территорию было решено застраивать.

Напомним, что завод "ОДК-Климов" продает участок на Кантемировской под жилой квартал.

Фото: Piter.tv