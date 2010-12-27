Апелляционный суд Петербурга признал правоту антимонопольщиков в споре с КИО

Чиновники не смогли убедить судью в обоснованности контракта с компанией-подрядчиком.

Петербургское управление антимонопольной службы во второй раз смогло доказать в суде обоснованность решения против КИО, вынесенного за нарушение закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В первый раз постановление суда не устроило ответчика. тогда юристы обратились с жалобой на пересмотр решение. Однако, днем 21 марта 13-ый апелляционный суд оставил постановление предыдущей инстанции в силе.

Напомним, что УФАС обвинил КИО в том, что Смольный без проведения торгов заключил договор с ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости". Подрядчик должен был выполнить работу по установлению адекватной рынку арендной платы за объекты, находящиеся в собственности города.

Напомним, что Piter.tv писал о том, что ядовитая диффембахия сожгла лоб петербургскому второкласснику.

Фото: Piter.tv