Прокуратура: ядовитая диффембахия сожгла лоб петербургскому второкласснику

Школьное экзотическое растение оказалось ядовитым. У ребенка зафиксирован химический ожог.

В Невском районе Прокуратура начала проверку в общеобразовательной школе, в котором ядовитая диффенбахия "напала" на школьника. накануне мальчика пришлось госпитализировать в детскую городскую больницу имени Филатова с ожогом лба первой степени. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Одноклассники пострадавшего рассказали, что второклассник случайно задел головой комнатное растение. Прокуратура отметила, что руководство учебного заведение должно создавать безопасные условия для детей и педагогов, а также нести ответственность за полученные травмы и прочий вред здоровью.

В адрес директора вынесено представление. В ближайшее время в школе должны устранить нарушения, повлекшие к химическому ожогу. Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Фото: Piter.tv