Прокуратура защитила исторические казармы на Обуховской стороне

Прокуратура Невского района Петербурга защитила исторические казармы чиновников Александровской инвалидной команды на проспекте Обуховской стороны. Ранее собственник объекта самовольно решил провести в зданиях реконструкцию, изменив его целевое назначение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Объект, в отношении которого проведена самовольная реконструкция, не введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства
замечают эксперты
В судебном порядке специалисты потребовали от реорганизовать компанию "Стройэкон", а также передать казармы н баланс "Невским традициям". Новой организации придется устранить нарушения предыдущего владельца. Инстанция встала на сторону прокуратуры. На данный момент судебный акт в силу не вступил.
Напомним, что объект является региональным памятником культурного наследия.
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Фото: Piter.tv
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