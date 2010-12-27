Прокуратура защитила исторические казармы на Обуховской стороне

Здание восстановят после несанкционированной реконструкции.

Прокуратура Невского района Петербурга защитила исторические казармы чиновников Александровской инвалидной команды на проспекте Обуховской стороны. Ранее собственник объекта самовольно решил провести в зданиях реконструкцию, изменив его целевое назначение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Объект, в отношении которого проведена самовольная реконструкция, не введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства замечают эксперты

В судебном порядке специалисты потребовали от реорганизовать компанию "Стройэкон", а также передать казармы н баланс "Невским традициям". Новой организации придется устранить нарушения предыдущего владельца. Инстанция встала на сторону прокуратуры. На данный момент судебный акт в силу не вступил.

Напомним, что объект является региональным памятником культурного наследия.

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Фото: Piter.tv