В Выборгском районе возросли показатели туристической привлекательности

Геннадий Орлов отметил показатели реализации муниципальных программ "Развитие культуры в Выборгском районе" и "Развитие культуры в городе Выборге".

В минувший вторник, 12 февраля, в Выборге подвели итоги социально-экономического развития муниципального образования "Выборгский район" за 2018 год.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов отметил показатели реализации муниципальных программ "Развитие культуры в Выборгском районе" и "Развитие культуры в городе Выборге".

На эту сферу ежегодно направляется порядка 22 % от объема муниципального бюджета. В 2018 году на реализацию муниципальных программ было направлено почти 280 миллионов рублей.

На территории Выборгского района деятельность осуществляют 33 учреждения культуры и искусства, действует почти 700 культурно-досуговых клубных формирований, количество участников в которых неуклонно возрастает год от года. 494 коллектива создано для детей и молодежи.

В 2018 году учреждениями культуры клубного типа, библиотеками и музеями было проведено свыше 11 700 мероприятий, которые посетили 785 тысяч человек.

Возрастает численность читающего населения. Количество пользователей читателей библиотек составляет почти треть населения Выборгского района. В 2018 году число читателей увеличилось на 7,3%.

За последние три года на 35% увеличилось число участников, вовлеченных в культурную жизнь Выборгского района.

Сегодня, Выборг, без сомнения, самая фестивальная, событийная и привлекательная для отпуска выходного дня территория Ленинградской области. Подтверждением этому является масса факторов: массовость проводимых мероприятий, огромное количество объектов культурного наследия.

С 2016 года на территории исторического поселения федерального значения город Выборг проведена историко-культурная экспертиза почти 90 многоквартирных домов.

В 2017 году проведены реставрационные работы Спасо-Преображенского собора, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Была разработана проектная документация и начаты работы по консервации фрагмента городской структуры - "Квартал Сета Солберга" для последующей реализации полномаштабного проекта строительства многофункционального культурного центра общей стоимостью свыше 2 млрд.руб.

За счет средств федерального бюджета в размере более 314 млн. рублей начаты и продолжаются реставрационные работы знаковых памятников архитектуры "Часовая Башня", "Костел Гиацинта", "Башня Ратуши", "Башня Святого Олафа" "Комплекс крепостных построек и сооружений".

В 2017 году в рамках соглашения Министерства культуры и Всемирного банка о "Сохранении и использовании культурного наследия в России" в Выборге в стадию реализации вступили 2 инвестиционных проекта на общую сумму, близкую к 1,8 млрд. рублей. Речь идет об уникальном парковом комплексе XVIII века "Монрепо", а также музее-заповеднике "Выборгский замок".

В 2018 году завершена работа по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, квартала, расположенного между улицами Крепостная, Красноармейская, Красина, Сторожевой Башни на сумму свыше 25 с половиной миллионов рублей.

В 2018 году начат капитальный ремонт домов-памятников. Проводится ремонт фасадов, крыш и инженерных сетей в 21 многоквартирном доме, из них в 15 работы завершены. Общая сумма затрат составила 742 миллиона рублей. Также, в рамках краткосрочной программы капитального ремонта проведена замена 55 лифтов в 21 многоквартирном доме.

Кроме того, фактически новым стал Треугольный сквер, где был установлен памятник Выборгскому трамваю, были проведены работы по благоустройству набережной Салакка-Лахти, сквера Молодежи, сквера Мужества, Торкельского парка, сквера по ул. Димитрова – пр. Ленина, Прогонного сквера, реставрационные работы памятника Ленину на Красной площади, установлены арт-объекты на центральной аллее парка Ленина, в виде скульптуры Рыцарей и Девушки, подаренных городу меценатами.

Обновляются объекты уличного освещения. На улицах Крепостная, Прогонной, Димитрова, Северная, набережной 40-летия ВЛКСМ и в районе набережной 30 –го Гвардейского корпуса установлены новые опоры наружного освещения.

Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", участие в котором приняли 7 муниципальных образований района, позволила за два года обустроить 17 общественных и 34 дворовых территории. Только на благоустройство в Выборге за 2 года было задействовано 156 млн.184 тыс. рублей. В шести городских и сельских поселениях района в прошлом году объем финансировании программы превысил 113 миллионов рублей.

В прошлом году администрация Выборгского района впервые в своей практике провела Интернет-опрос среди жителей города и района. Пользователям трех интернет ресурсов было предложено определить главное событие 2018 года. Для голосования были представлены десять наиболее значимых и запоминающихся мероприятий. Главным событием 2018 года жители назвали масштабную реконструкцию Выборга. Второй по значимости была названа реставрация Выборгского замка и Парка "Монрепо". Третье место завоевал новый символ города – "Выборгский трамвай". Также участники Интернет–опроса отметили масштабное благоустройство городских и дворовых территорий.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов поблагодарил правительство Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко за внимание к Выборгскому району и отметил:

Невозможно не упомянуть о растущей туристской привлекательности Выборга и Выборгского района. В последние годы Выборгский район попадает в первые строчки рейтингов, составляемые независимыми изданиями. Выборг, безусловно, является культурной столицей Ленинградской области. Геннадий Орлов, глава района

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: Piter.TV