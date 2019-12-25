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Суд признал незаконной принудительную дактилоскопию задержанной на митинге петербурженки
Сегодня, 12:35
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Суд признал незаконной принудительную дактилоскопию задержанной на митинге петербурженки

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Для данной процедуры есть лишь два основания – установление личности, если нет других способов и административный арест задержанного.

Петербурженка через суд оспорила действия полицейских, заставивших ее сдать отпечатки пальцев после задержания на митинге 31 января. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Валерия подала административный иск к региональному ГУ МВД, так как 31 января 2021 года в отделе полиции Красносельского района ее подвергли дактилоскопии.

Суд признал принудительную сдачу отпечатков пальцев незаконной. Для данной процедуры есть лишь два основания – установление личности, если нет других способов и административный арест задержанного. В остальных случаях возможна только добровольная дактилоскопия по письменному заявлению.

Суд запретил ГУ МВД использовать данные петербурженки.

В конце июня в Москве задержали участников митинга противников вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: дактилоскопия, митинг
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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