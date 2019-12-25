Суд признал незаконной принудительную дактилоскопию задержанной на митинге петербурженки

Петербурженка через суд оспорила действия полицейских, заставивших ее сдать отпечатки пальцев после задержания на митинге 31 января. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
Валерия подала административный иск к региональному ГУ МВД, так как 31 января 2021 года в отделе полиции Красносельского района ее подвергли дактилоскопии.
Суд признал принудительную сдачу отпечатков пальцев незаконной. Для данной процедуры есть лишь два основания – установление личности, если нет других способов и административный арест задержанного. В остальных случаях возможна только добровольная дактилоскопия по письменному заявлению.
Суд запретил ГУ МВД использовать данные петербурженки.
В конце июня в Москве задержали участников митинга противников вакцинации.
Фото: Piter.tv
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