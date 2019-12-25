Суд признал экс-главу Хабаровского края Ишаева виновным в растрате

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева виновным в растрате. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Суд установил, что Ишаев совершил растрату.
Лариса Семёнова, судья Замоскворецкого суда
Виктора Ишаева обвиняли по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Суд установил, что бывший губернатор растратил 7,5 миллионов рублей.
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Фото: pixabay.com
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