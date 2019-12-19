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Суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией
Сегодня, 10:19
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lesjasap

Суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией

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Деятельность данной общественной организации запрещена на территории РФ, так как признана экстремистской.

Суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией в России. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Представители ведомства отметили, что на территории страны деятельность организации считается запрещенной.

В суд было направлено административное исковое заявление о признании общественного объединения экстремистской организацией

сообщение Генпрокуратуры РФ

Напомним, что в 2020 году прокуратура Красноярского края вела проверку деятельности  общественного объединения на предмет соблюдения им российского законодательства в сфере противодействия экстремизму. Проверка показала, что участники движения ведут экстремистскую деятельность. Специалисты выявили многочисленные факты распространения материалов о возбуждении вражды и ненависти в различным социальным группам. 

После этого в рамках открытого судебного заседания Красноярский краевой суд вынес вердикт о признании исковых требования прокуратуры. Постановление инстанции "обращено к немедленному исполнению".

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи.

Теги: комитет нация и свобода, красноярский суд, экстремизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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