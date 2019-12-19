Деятельность данной общественной организации запрещена на территории РФ, так как признана экстремистской.

Суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией в России. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Представители ведомства отметили, что на территории страны деятельность организации считается запрещенной.

В суд было направлено административное исковое заявление о признании общественного объединения экстремистской организацией сообщение Генпрокуратуры РФ

Напомним, что в 2020 году прокуратура Красноярского края вела проверку деятельности общественного объединения на предмет соблюдения им российского законодательства в сфере противодействия экстремизму. Проверка показала, что участники движения ведут экстремистскую деятельность. Специалисты выявили многочисленные факты распространения материалов о возбуждении вражды и ненависти в различным социальным группам.

После этого в рамках открытого судебного заседания Красноярский краевой суд вынес вердикт о признании исковых требования прокуратуры. Постановление инстанции "обращено к немедленному исполнению".

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи.