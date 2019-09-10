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В Петербурге закрыли уголовное дело в отношении автора плаката "Пудинг ЛОР"

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Суд не нашел в действиях активиста состава правонарушения.

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование в отношении активиста Алексея Соловьева из-за плаката "Пудинг ЛОР". Об этом пишет "Фонтанка".

По словам правозащитника Динара Идрисова, 24 июня Соловьев проводил одиночное пикетирование в разрешенном месте и в разрешенной форме. В тот день он встал с плакатом "Пудинг ЛОР" возле Гостиного двора, чем вызвал недовольство некоторых петербуржцев и правоохранительных органов. Полицейские проверили документы активиста, а затем вменили ему участие в антиправительственном пикете.

Суд Петербурга не нашел в действиях Алексея Соловьева состава правонарушения. Уголовное преследование было прекращено.

Ранее мы писали, что петербуржцы вышли на массовый пикет в защиту СКК "Петербургский".

Видео: Piter.TV

Теги: пикет, суд, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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