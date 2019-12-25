Суд прекратил дело петербуржца, избившего жену шваброй, кулаками и ремнем

Супруги помирились, мужчина загладил перед женщиной вину.

Фрунзенский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, возбужденное против Виктора Беляйкина. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина избежал наказания благодаря примирению сторону.

Беляйкин обвинялся в избиении своей жены, инцидент произошел в январе прошлого года в квартире на Малой Балканской улице. В ходе супружеской ссоры мужчина ударил жену шваброй по предплечью и рукой по голове, после чего женщина ушла в комнату и легла на диван. Злоумышленника это не остановило, и он пришел в комнату с ремнем в руке. Им мужчина трижды ударил супругу по голове, пояснице и левому боку, а также не менее трех раз ударил женщину кулаками и ногами по телу. Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Женщина заявила в суде, что не имеет претензий к супругу, поскольку тот полностью загладил перед ней вину, и они помирились. Установлено, что мужчина впервые привлекался к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что силовики задержали неблагодарных гостей, которые напали на хозяина квартиры в Приморском районе.

Фото: pixabay