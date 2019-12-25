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Суд повторно отказал петербурженке в иске о жизненно важном лекарстве для ее сына за млн долларов
Сегодня, 15:17
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Суд повторно отказал петербурженке в иске о жизненно важном лекарстве для ее сына за млн долларов

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Санкт-Петербургский городской суд оставил решение Куйбышевского районного суда без изменений.

В Петербурге суд повторно не удовлетворил требование Светланы Гепаловой, которая попросила властей обеспечить своего сына самым дорогим лекарством в мире. Об этом 16-го декабря сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Одна инъекция дорогостоящего препарата стоит более миллиона долларов. Так как у женщины нет возможности приобрести столько дорогостоящее средство, она обратилась в суд с просьбой обязать комитет по здравоохранению обеспечить лекарством. 

Мальчик проходит лечение, но другим препаратом. Он страдает спинально-мышечной атрофией первого типа.

Ранее Piter.TV сделал репортаж о Светлане и ее сыне. 

Фото: Piter.TV

Теги: золсгенсма, спинально-мышечная атрофия, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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