Суд повторно отказал петербурженке в иске о жизненно важном лекарстве для ее сына за млн долларов

Санкт-Петербургский городской суд оставил решение Куйбышевского районного суда без изменений.

В Петербурге суд повторно не удовлетворил требование Светланы Гепаловой, которая попросила властей обеспечить своего сына самым дорогим лекарством в мире. Об этом 16-го декабря сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Одна инъекция дорогостоящего препарата стоит более миллиона долларов. Так как у женщины нет возможности приобрести столько дорогостоящее средство, она обратилась в суд с просьбой обязать комитет по здравоохранению обеспечить лекарством.

Мальчик проходит лечение, но другим препаратом. Он страдает спинально-мышечной атрофией первого типа.

Ранее Piter.TV сделал репортаж о Светлане и ее сыне.

Фото: Piter.TV