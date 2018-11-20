Сторонники Навального заплатят 7 миллионов за порчу газона в Петербурге

Подсудимые свою вину полностью отрицали и заявили, что дело против них обосновано их политической позицией.

Петербургский Фрунзенский райсуд вынес обвинительный приговор в отношении сторонников Алексея Навального – Дениса Михайлова и Богдана Литвина – за порчу зеленых насаждений во время митинга "Он нам не царь". Оппозиционеров обязали выплатить штраф в размере 7,3 миллионов рублей, передает "Фонтанка".

Как стало известно на заседании суда, которое состоялось 5 февраля, Михайлов и Литвин предстали как организаторы митинга. Прокуратура изначально требовала возместить ущерб в размере 10,9 млн рублей. Напомним, что по данным истца после акции на территории сада были испорчен газон и уничтожены растения. Работы по благоустройству города обошлись Смольному в более 3,5 миллионов рублей, однако по действующему положению об оплате за восстановление зеленых насаждений, сумма увеличивается в три раза.

Подсудимые свою вину полностью отрицали и заявили, что дело против них обосновано их политической позицией. Сам Алексей Навальный на заседании суда не присутствовал. Ранее в СМИ появилась информация, что политик подал в суд ходатайство о вступлении в разбирательство по делу о порче насаждений. Документ содержал его подпись. Позднее Навальный и приближенные к нему люди опровергли эту информацию, а сам документ назвали фальсификацией, созданной людьми из городской администрации.

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Фото: Алексей Навальный/ВК