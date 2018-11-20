КСП начал проверку комитета по инвестициям

Проверка является плановой и продлится до 29 марта.

Во вторник, 5 февраля, контрольно счетная палата (КСП) начала проверку петербургского комитета по инвестициям, а также подведомственного ему государственного учреждения "Управления инвестиций". Об этом сообщают городские СМИ.

В ходе проверки аудиторы проанализируют законность и результативность освоения выделенных комитету бюджетных средств, а также финансово-хозяйственную деятельность и законность использования городской собственности учреждением "Управлением инвестиций". Сообщается, что проверка является плановой и продлится до 29 марта.

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