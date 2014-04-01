Рома Фомичев будет под домашним арестом до 30 мая.

Суд поместил под домашний арест депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на Кировскую районную инстанцию. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что фигурант уголовного дела является представителем комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Он подозревается в посредничестве в коррупции в особо крупном размере.

Постановлением от 3 апреля 2021 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении Романа Фомичева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 мая 2021 года. пресс-служба Кировского районного суда Ярославля

На данный момент Фомичеву предъявлено обвинение. Мужчину задержали 2 апреля. Региональное отделение "Единая Россия", чьи интересы депутат представлял в местном ЗакСе, заявило о том, что приостановит членство политика в партии. Роман Фомичев дважды избирался в областную думу.

Фото: Piter.tv