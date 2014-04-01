Суд поместил под домашний арест депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на Кировскую районную инстанцию. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что фигурант уголовного дела является представителем комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Он подозревается в посредничестве в коррупции в особо крупном размере.
Постановлением от 3 апреля 2021 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении Романа Фомичева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 мая 2021 года.
пресс-служба Кировского районного суда Ярославля
На данный момент Фомичеву предъявлено обвинение. Мужчину задержали 2 апреля. Региональное отделение "Единая Россия", чьи интересы депутат представлял в местном ЗакСе, заявило о том, что приостановит членство политика в партии. Роман Фомичев дважды избирался в областную думу.
Фото: Piter.tv
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