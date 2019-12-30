Суд подтвердил право России на бренд водки "Столичная"

Бизнесмен Шефлер должен заплатить 145 тысяч евро.

Верховный Суд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки "Столичная". Страна сможет использовать данный бренд на территории Бенилюкса. Таким образом жалоба бизнесмена Юрия Шефлера на решение апелляционного суда РФ отклонена. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на материал в издании Financial Times.

Ранее компания предпринимателя SPI Group должна была прекратить продажу своей продукции под брендом "Столичная". Также фирму обязали выплатить РФ полученную с 1999 года прибыль от реализации товара марок Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya. Теперь бизнесмену придется отдать в пользу государства 145 тысяч евро.

Напомним, что судебное разбирательство велось с 2003 года. Одним из участников выступал государственный ВВО "Союзплодоимпорт", другой стороной стала компания Шефлера. Предприниматель получил права на 43 марки водки с 1997 года. Он купил их у предприятия. Тогда стоимость контракта составила 300 тысяч долларов. Однако в 2011 году Россия признала это соглашение незаконным.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат зафиксировал нулевую инфляцию на предыдущей неделе.

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