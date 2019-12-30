Росстат зафиксировал нулевую инфляцию на предыдущей неделе

За прошедшие три недели 2020 года цены выросли на 0,4 %.

С 14 по 20 января инфляция в России составила 0%, сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на данные Росстата.

В целом за год инфляция замедлилась до 2,6%. С начала 2020 года цены выросли на 0,4%. В период 1-9 января — на 0,3%, а с 10 по 13 января — 0,1%.

За неделю цены снизились на куриные яйца, пшено, сахар-песок, куриное мясо, свинину и так далее. При этом есть и продукты, которые подорожали: сметана, водка, гречневая крупа, пастеризованное молоко, плодоовощная продукция и другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году.

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