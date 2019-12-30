В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Размер средней пенсии в 2022 году составит 18 290 рублей.

К 2020 году средний размер пенсии в увеличится на 18,26%. Об этом "РГ" рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2020 году размер пенсий увеличится на 3%, затем на 2% в 2021 году и на 1,3% в 2022 году. Таким образом, размер средней пенсии в 2022 году составит 18 290 рублей.

Дроздов также напомнил, что в январе пенсии проиндексировали и увеличили на 1 тысячу рублей. Он добавил, что если инфляция окажется ниже прогнозируемых значений, рост пенсии в реальном выражении будет еще выше ожидаемых.

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