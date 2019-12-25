Суд подтвердил наличие картеля на 93 млн рублей на рынке благоустройства

Претензии предъявили к ООО "Строй Сервис", ООО "ОблСпецТранс" и ПР Тоскуева.

В Петербурге подтвердили еще один картель, теперь уже на рынке благоустройства. Три компании вступили в сговор, чтобы получить 93 миллиона рублей.

Организации приняли участие в 33 закупках: речь идет об уборке дорог в Петербурге. Для этого максимальную цену снизили, также при подаче заявок использовался один и тот же IP-адрес, а документы оформлял один и тот же человек. В петербургском УФАС признали нарушение закона о конкуренции и арбитражный суд поддержал антимонопольщиков. Одна из компаний пыталась обжаловать решение в суде, но суд остался непреклонен.

Ранее мы писали, что УФАС выявило картель почти на 100 млн рублей на рынке благоустройства Петербурга.

Фото: Piter.TV