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В Петербурге осудят участников картельного сговора в сфере детского питания
Сегодня, 13:28
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nastya960

В Петербурге осудят участников картельного сговора в сфере детского питания

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На такой незаконной деятельности они заработали около 600 миллионов рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о картельном сговоре в сфере поставок детского питания на сумму более 594 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинительное заключение утвердили в отношении шести петербуржцев. По версии правоохранителей, руководители трёх коммерческих организаций при участии посредников и бывшего сотрудника администрации Колпинского района заключили соглашение, которое ограничивает конкуренцию.

С 2017 по 2018 год они подавали заявки, чтобы между собой делить поставки питания в детские сады Колпинского района. На такой незаконной деятельности они заработали около 600 миллионов рублей.

Уголовное дело в скором времени поступит в Колпинский районный суд.

В конце прошлого года стало известно, что ФАС оштрафует двух поставщиков соцпитания в Петербурге за сговор на торгах.

Фото: официльный сайт Комобразования Петербурга

Теги: дети, картель, питание
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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