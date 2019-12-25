В Петербурге раскрыли картель по поставке продуктов питания в детсады на 450 млн рублей

Антимонопольное ведомство Петербурга выявило картельное соглашение на рынке социального питания в Кировском районе. Общая сумма закупок превышает 450 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

В картельном сговоре участвовали АО "Артис-детское питание" и АО "Фирма Флоридан". Уголовное дело было возбуждено в отношении организаций, а также ООО "Юридическое бюро "Авангард" и администрации Кировского района. Материалы поступили в УФАС от Главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и области.

Было установлено, что еще до начало торгов две организации распределяли между собой, какая из них станет победителем. Вторая участвовала для создания видимости конкуренции. Снижение начальной максимальной цены контрактов на всех торгах не превышало 3,3%.

Вместе с тем в ФАС не установили, что ООО "Юридическое бюро "Авангард" никак не влияло на юридическую самостоятельность указанных хозсубъектов при участии в этих торгах. Также отсутствуют доказательства связи между двумя организациями и должностными лицами администрации района при проведении указанных закупок.

Нарушителям назначат штрафы в течение года с момента установления факта нарушения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый стандарт питания в школах планируют утвердить в январе 2021 года.

Фото: пресс-служба Смольного