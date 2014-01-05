Суд поддержал требование КГИОП восстановить дачу в "Озерках"

История началась в 2016 году, когда комитет обнаружил демонтаж деревянной части здания и направил в Куйбышевский районный суд протокол, составленный по факту уничтожения или повреждения объектов культурного наследия.

В среду, 17 марта, Третий кассационный суд общей юрисдикции Петербурга оставил в силе требование комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в силе: Гуманитарный университет профсоюзов должен восстановить самовольно снесенную деревянную дачу в Озерках.

Вуз подавал жалобу на решение Фрунзенского районного суда от 22 июня прошлого года, согласно которому вуз обязан отреставрировать объект культурного наследия регионального значения "Дача при саде "Озерки" в течение двух лет. В случае, если решение будет не исполнено, то университет ежемесячно будет платить судебную неустойку в размере 50 тысяч рублей.

Демонтаж деревянной части здания зафиксировали еще в 2016 году. Тогда составленный протокол направили в УМВД Выборгского района Петербурга. Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" оспаривал распоряжение КГИОП о включении объекта в госреестр объектов культурного наследия. Однако суды отказывали в исках и оставляли требование комитета правомерным.

Ранее мы писали, что суд заставил СПбГУП выплатить бывшей студентке почти 300 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба КГИОП