В 2016 году СПбГУП демонтировал деревянную часть здания, за что был привлечен к ответственности.

В четверг, 29 октября, стало известно, что Фрунзенский районный суд обязал Университет профсоюзов отреставрировать дачу в Озерках. С соответствующим иском в суд обратился КГИОП.

Кроме того, если вуз откажется выполнять требования, то будет вынужден платить ежемесячную неустойку в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что в 2016 году СПбГУП демонтировал деревянную часть здания, за что был привлечен к ответственности. Университет должен восстановить повреждения своими силами. Ко всему прочему "Дача при саде "Озерки" является объектом культурного наследия.

Ранее мы писали, что Университет профсоюзов обязали вернуть двум студенткам деньги за обучение.

Фото: пресс-служба КГИОП