Университет профсоюзов обязали вернуть двум студенткам деньги за обучение

С начала года вуз вернул деньги за обучение ещё пяти студентам.

В среду, 16 сентября, стало известно, что судебные приставы взыскали почти 170 тысяч рублей в пользу двух студенток университета профсоюзов, сообщил 78.ru.

Как оказалось, девушки внесли оплату за следующий семестр, после чего они узнали, что были отчислены. Добровольно университет отказался возвращать средства, поэтому сотрудникам ФССП пришлось уведомить университет о возбуждённых исполнительных производствах. Администрация СПбГУП решила исполнить требования в установленный срок.

Напомним, что с начала года вуз вернул деньги еще 5 студентам, в общем размере на 635 тысяч рублей. Кроме того, на исполнении находятся еще три исполнительных листа от бывших студентов.

Ранее мы писали, что Гуманитарный университет профсоюзов оштрафован за отказ возвращать деньги студентке.

Фото: gup.ru