Гуманитарный университет профсоюзов оштрафован за отказ возвращать деньги студентке

Решение вынес Фрунзенский районный суд Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга обнародовала итоги прений в суде между бывшей студенткой Гуманитарного университета профсоюзов и самим вузом. Как стало известно 9 сентября, девушке удалось вернуть деньги за обучение в вузе и проживание в общежитии. Кроме того, вуз обязали заплатить штраф и неустойку.

Сообщается, что летом 2018 года студентка поступила в вуз для учебы на специальности "История искусств". В декабре родители внесли "авансом" платеж за проживание в доме студентов и за само обучение. Осознав, что после после первого курса не хочется учиться дальше, студентка попыталась вернуть деньги за учебу, однако ее требования были удовлетворены наполовину. Причиной этому стал договор, указали в вузе. В отказе сообщалось, что предоплата уже была направлена на ремонт и содержания зданий вуза, покупку оборудования и учебной литературы, а также выплату зарплаты педагогам.

Истец из этого сделал вывод, что вуз использовал средства, которые были внесены, не как предоплату за услуги, а как пожертвование на развитие материальной базы.

Суд исковые требования Ляпиной удовлетворил, взыскав с НОУ ВПО "Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов" в пользу Ляпиной денежные средства по договору о подготовке по основным программам высшего образования за 2 курс обучения в сумме 150 000 рублей, за проживание в доме студентов на 2 курсе обучения в сумме 88 481.50 рублей, неустойку в размере 4 825 рублей, штраф в размере 121 653.25 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 5 633.07 рублей. – уточнили в суде.

Ранее мы сообщали о том, что некоторые петербургские вузы решили начать учебный год в дистанционном формате.

Фото: Piter.tv