Петербургские вузы продолжат дистанционное обучение до октября

Часть обучения пройдет дистанционно, а часть перенесут в

Во вторник, 4 августа, стало известно, что некоторые петербургские вузы решили начать учебный год в дистанционном формате.

Ряд университетов будет придерживаться "двойного формата" – часть обучения оставят в дистанционной форме, а часть – перенесут в аудитории. Студенты Гуманитарного университета профсоюзов будут заниматься дистанционно до октября. В СПбГУ обучение будет проходить и дистанционно, и очно. Так же будет и в ИТМО. Предполагается, что подобный формат обучения продлится до конца первого семестра. Чего нельзя сказать о Северо-Западном институте управления РАНХиГС – там обучение начнется сразу в очной форме.

Ранее мы писали, что в петербургском метро решили не проводить "масочные" рейды.

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