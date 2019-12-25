Суд заставил СПбГУП выплатить бывшей студентке почти 300 тысяч рублей

Девушка оплатила аванс за обучение на втором курсе, но после первого решила отчислиться.

Фрунзенский районный суд Петербурга поддержал Анастасию Кулдареву в ее конфликте с гуманитарным университетом профсоюзов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, суд заставит вуз выплатить бывшей студентке почти 300 тысяч рублей.

Как выяснилось, девушка просила взыскать с университета 129 тысяч рублей, неустойку в 96 тысяч рублей и компенсацию морального вреда. Со слов бывшй студентки, в июле 2019 года она заключила с вузом договор на обучение на коммерческой основе. На первом курсе девушка внесла 129 тысяч рублей авансом за обучение на втором курсе, однако в конце первого года обучения Кулдарева решила отчислиться от СПбГУП по собственному желанию, но университет решил не возвращать деньги студентки за следующий курс.

Представитель вуза в суде заявила, что студентка, оплатив обучение на втором курсе, подтвердила намерение обучаться дальше, а университет приступил к организации ее обучения. Со слов представителя СПбГУП, уплаченные девушкой деньги вуз полностью потратил на организацию учебного процесса, ремонт и содержание зданий университета, закупку учебного оборудования и литературы, на зарплату педагогам, поэтому и не подлежат возврату.

Суд не согласился с доводами ответчика и встал на сторону бывшей студентки.

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