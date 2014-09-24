Детский дом в Петербурге взыскал с усыновителей полмиллиона рублей алиментов после отказа от выросших сирот

У подростков выявили признаки ранней психологической травмы из-за равнодушия родителей.

Судебные приставы Петербурга помогли местному детскому дому взыскать с бывших усыновителей 555 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП, деньги были задолженностью в отношении двух несовершеннолетних детей, которые содержались в детском доме после судебного разбирательства об отмене усыновления.

Исполнительные производства против отца и матери возбудили в 2019 году. По решению районного суда родители должны были платить алименты на двух подростков, однако отец долгое время не выплачивал деньги, находясь за границей, и накопил долг в упомянутую сумму. Как выяснилось, пара усыновила двух сирот, но в течение следующих 10 лет отношения с детьми у четы не сложились, и родители решили отменить усыновление: в семье были конфликты, родители общались с детьми напряженно. Условия жизни у ребят были достойными: жизнь за границей, дорогие подарки, няня, частная закрытая школа, но дети не получали заботу, ласку и внимание от приемных родителей. В ходе судебного разбирательства у подростков выявили признаки ранней психологической травмы из-за равнодушия родителей.

Суд постановил вернуть ребят в детский дом, а бывшим родителям наказал выплачивать алименты до совершеннолетия детей.

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