"Пассажиравтотранс" выиграл суд у антимонопольщиков по делу о междугородних перевозках

УФАС увидели в действиях "Пассажиравтотранс" нарушение закона о конкуренции.

Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал новые правила ГУП "Пассажиравтотранс" в отношениях с междугородными перевозчиками. Ведомство признало незаконным требование УФАС России, предлагавшее регулировать взаимодействие организаций по старым договорам, сообщает пресс-служба ГУП.

Ранее "Пассажиравтотранс" заключило новые договора на вокзальное обслуживание. С не согласившимися перевозчиками ГУП расторгло соглашение, что побудило организации обратиться в УФАС, обвинив компанию в навязывании "новых правил".

Антимонопольщики увидели в действиях "Пассажиравтотранс" нарушение закона о конкуренции и обратились по этому поводу в суд. Иск УФАС проиграло, также как и дальнейшую апелляцию и кассацию.

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