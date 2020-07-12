Суд Петербурга взыскал с мужчины 80 тысяч рублей за сбитого на дороге лося

Петербургский суд рассмотрел иск комитета по охране, контролю и регулированию использования животного мира Ленобласти к мужчине, который сбил лося на дороге.

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел иск Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к мужчине о возмещении ущерба. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в мае 2022 года на дороге в Ленинградской области мужчина сбил лося. В итоге животное погибло. Размер ущерба составил 80 тысяч рублей, ответчиком он возможен не был.

Суд требования удовлетворил и взыскал с мужчины ущерб.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти погибли два лося 9 и 10 сентября.

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