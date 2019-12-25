За выходные в Петербурге и Ленобласти в ДТП погибли два лося

А утром 11 сентября водитель легкового автомобиля, уходя от столкновения с лосем, съехал в кювет, где врезался в дерево.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" призывает водителей осенью проявлять большую осторожность во избежание аварий с участием диких животных. За 3 дня в Петербурге и Ленобласти произошло три аварии с участием лосей.

В субботу, 9 сентября около одиннадцати вечера ДТП произошло на 47-м км федеральной дороги Р-21 "Кола" в Кировском районе. Лось погиб в аварии, машина получила сильные повреждения.

Около девяти вечера 10 сентября лось оказался на КАД Петербурга. ДТП с участием легкового автомобиля произошло вблизи дамбы. От полученных травм животное погибло, машина получила механические повреждения.

Ранним утром 11 сентября на 126-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Лужском районе водитель легкового автомобиля, уходя от столкновения с лосем, съехал в кювет, где врезался в дерево. Три человека получили травмы.

Водителям напоминают, что осенью большая часть ДТП с участием животных происходит поздно вечером и утром. Если вы заметили лося на трассе, остановитесь, не сигнальте, пропустите животное. Снижайте скорость в зоне действия знаков "Дикие животные", будьте особенно внимательны вблизи лесных массивов.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"