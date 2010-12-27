Дело о теракте в петербургском метро рассмотрят 25 февраля

Взрыв в метро произошел 3 апреля 2017 года.

В понедельник, 25 февраля, Московский окружной военный суд (МОВС) проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу о теракте в петербургском метро. По итогам суд назначит дату начала слушаний дела по существу. Об этом сообщила пресс-секретарь МОВС Ирина Жирнова.

Обвинение в организации и совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и взрывчатки предъявлено 11 людям. Согласно материалам дела, 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одно из них он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", а второе забрал с собой. Однако взрыв на станции не произошел, так как самодельная бомба была своевременно обнаружена и обезврежена.

Вторую Джалилов взорвал, находясь в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 16 человек, в их числе сам террорист, 67 получили травмы разной степени тяжести. Причиненный ГУП "Петербургский метрополитен" ущерб составил 108 млн рублей.

Как сообщили в Генпрокуратуре, фигуранты дела собирались взорвать еще одну бомбу. В апреле 2017 года они изготовили взрывное устройство, которое было изъято 5 апреля в квартире подозреваемых.

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Фото: Piter.TV