Суд по делу о гибели 12-летней Алисы в Турции состоится в сентябре

В качестве фигурантов выступают главный инженер и главный менеджер отеля.

Первое судебное заседание по делу о гибели 12-летней девочки из Петербурга в турецком отеле пройдет в сентябре этого года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова отца погибшей Андриса Лейкуциса.

Судебные разбирательства в России и в Турции были отложены из-за пандемии коронавируса. В качестве фигурантов выступают главный инженер и главный менеджер отеля.

Напомним, 12-летняя Алиса оказалась в подводной ловушке в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Во время плавания рука девочки застряла в трубе. Алиса провела под водой больше 10 минут. За это время она пережила четыре остановки сердца. В больнице врачи диагностировали у пострадавшей повреждения руки, мозга, сердца, легких и печени. После случившегося пациентка находилась в коме и дышала при помощи искусственной вентиляции легких. 28 августа девочка скончалась.

По факту случившегося следователи Ленобласти возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал материалы дела в центральный аппарат ведомства.

Ранее мы писали, что родители погибшей в Турции девочки хотят усыновить ребенка.

Фото: ВКонтакте / Андрис Лейкуцис