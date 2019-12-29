Родители погибшей в Турции девочки хотят усыновить ребенка

28 февраля прошло полгода с момента гибели 12-летней Алисы.

Отец погибшей в Турции девочки Андрис Лейкуцис рассказал о своих планах с женой. Он заявил, что они с Натальей хотят взять ребенка из детского дома. Об этом пишет KP.ru.

28 февраля прошло полгода с момента гибели 12-летней Алисы. Отец признался, что они с трудом пытаются начать жить заново. По словам Лейкуциса, ему пришлось уйти с работы, так как не выдерживала психика.

Теперь Андрис и Наталья снова хотят стать родителями, однако самим родить малыша у них не получается. Семья хочет посетить курсы приемных родителей, а потом взять из детдома девочку лет 6-7.

Лейкуцис также рассказал, что в конце февраля турецкая прокуратура завершила расследование. Фигурантами уголовного дела стали менеджер и техник отеля, в бассейне которого получила смертельные травмы Алиса. Им грозит до шести лет лишения свободы. Заседание турецкого суда состоится 28 мая.

Напомним, 12-летняя Алиса оказалась в подводной ловушке в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Во время плавания рука девочки застряла в трубе. Алиса провела под водой больше 10 минут. За это время она пережила четыре остановки сердца. В больнице врачи диагностировали у пострадавшей повреждения руки, мозга, сердца, легких и печени. После случившегося пациентка находилась в коме и дышала при помощи искусственной вентиляции легких. 28 августа девочка скончалась.

Фото: ВКонтакте / Андрис Лейкуцис