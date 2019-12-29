В Петербурге суд по делу "Сети"* перенесли на два часа

Перед входом в суд собралась огромная очередь из журналистов и активистов.

Судебное заседание по уголовному делу "Сети"* (признана в России террористической организацией) перенесли с 15:00 на 17:00. Заседание перенесли, так как в суд не успели приехать судьи, заседание является выездным. Об этом сообщил адвокат фигурантов дела – Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.

В Петербурге возобновится рассмотрение дела "Сети" в отношении двух фигурантов, которых обвиняют в участии в террористическом сообществе. Сами обвиняемые уже находятся в здании 224-го гарнизонного суда.

Перед входом в суд собралась огромная очередь из журналистов и активистов. Также в очереди был замечен депутат Максим Резник.

*признана в России террористической организацией.

Видео: Piter.TV