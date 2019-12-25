Суд озвучил приговор администраторам казино в Гатчинском районе

Работники нелегального бизнеса проведут за решеткой к 1,5 года.

Суд Гатчины огласил приговор двум местным жителям, которые работали администраторами в подпольном казино: их задержали осенью 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба судов.

Согласно данным следствия, игорное заведение располагалось в частном доме на Кольцевой улице. Всего в распоряжении посетителей было 24 игровых автомата. Хозяева казино пока не установлены.

Женщина и мужчина проведут в заключении 1,5 года.

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Фото: Piter.TV