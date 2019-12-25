Суд Петербурга отсрочил наказание наркозакладчику из-за несовершеннолетнего сына

Отбывать наказание мужчина будет спустя 10 лет, когда сыну исполнится 14 лет.

Кировский районный суд отсрочил исполнение наказания Андрею Дечкину, который обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.30-п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ. Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Мужчина не стал отрицать своей вины. Он рассказал, что в связи с пандемией по коронавирусу он оказался без работы, а у него есть несовершеннолетний ребёнок. Он является отцом-одиночкой четырёхлетнего сына. Суд Петербурга назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии строгого режима. Однако отбывать наказание мужчина будет спустя 10 лет.

Суд отсрочил отбывание наказания Дечкиным до достижения его ребенком возраста 14 лет. Дечкин отпущен к сыну в зале суда, – говорится в сообщении.

Так, 10 декабря прошлого года мужчина получил от неизвестного синтетическое наркотическое средство в массе 4.60 гр., которое было разложено по 14 пакетам. Один из пакетов мужчина разместил в бетонной подставке для цветов у дома по проспекту Стачек, а второй пакет положил у подъезда дома по Ленинскому проспекту. Закладки Дечкин сфотографировал и отправил неизвестному. Однако всё разложить он не успел, поскольку был задержан на месте. Известно, что ему предлагали 200 рублей за каждую закладку.

Ранее мы писали, что в Петербурге полицейские закрыли интернет-магазины по продаже наркотиков.

Фото: Piter.tv