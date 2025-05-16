Симоновский суд отпустил из СИЗО мужчину, убившего в ходе ссоры "профессионального соседа"

Андрей Васильев будет находиться под домашним арестом месяц.

Симоновский районный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест мужчину, который в ходе бытового конфликта случайно убил так называемого "профессионального соседа". Соответствующее заявление сделали сотрудники из Объединенной пресс-службы судебных инстанций города. Известно, что местный житель обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ. Ранее фигурант расследования был арестован, государственный следователь ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей. Однако в этом суд отказал, после чего Андрея Васильева освободили из-пож стражи прямо в зале суда.

Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Васильева Андрея Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по статье "убийство" на срок один месяц. пресс-служба суда

В инстанции пояснили, что на протяжении длительного времени Андрей Васильев вынужденно проживал с человеком, который незаконным способом приобрел права на долю в его квартире, а также неоднократно угрожал ему и создавал все условия для невозможности проживания фигуранта расследования и членов его семьи на территории указанной жилплощади. В результате очередной ссоры на почве длительных неприязненных отношений москвич и нанес удар, повлекший смерть потерпевшего.

Задержан подозреваемый, который выстрелил в лицо петербуржца из сигнального пистолета.

Фото и видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов по Москве