Агрессивная сиделка отправится в колонию за избиение лежачей пенсионерки

В течение нескольких месяцев няня била 90-летнюю старушку из-за личной неприязни.

Приморский районный суд Петербурга приговорил сиделку Чинару Султанову к трем годам в колонии общего режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, женщина избивала свою пожилую больную подопечную.

Султанова работала сиделкой у 90-летней беспомощной петербурженки, имеющую инвалидность 2-й группы, в поселке Лисий Нос. Как выяснилось, с ноября 2019 года по январь 2020 года нанятая няня многократно избивала бабушку на почве личной неприязни: пожилая женщина получала десятки ударов в нос, лицо и руки, а также лоб, спину, бедро, голову. От побоев пострадавшая страдала физически и психологически, а многочисленные гематомы повлекли кратковременные расстройства здоровья.

В суде Султанова полностью согласилась с обвинением.

Опубликовано видео допроса женщины, побившей внучку в лифте в Красноярске.

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