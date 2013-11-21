Суд отправил в колонию петербурженку, забившую до смерти дочь

Также суд отсрочил наказание на 13 лет.

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил петербурженку к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство дочери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие установило, что Юлия Александрова с 1 по 9 марта 2020 года умышленно ударила не менее 8 раз дочь по голове и телу. Девочка скончалась на месте. Александрову задержали 6 ноября 2020 года. Свою вину женщина признала. На тот момент Александрова находилась на пятом месяце беременности. Еще одному ребенку было 2 года. Она просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд приступил к делу в этом году. Судья приговорила женщину к 4 годам в колонии, а также отсрочила наказание на 13 лет 6 месяцев, пока младшему ребенку женщины не исполнится 14 лет.

Ранее мы писали, что петербуржец пойдет под суд за попытку задушить подушкой 80-летнюю мать.

Фото: Piter.tv