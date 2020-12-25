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Петербуржец пойдет под суд за попытку задушить подушкой 80-летнюю мать
Сегодня, 11:51
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец пойдет под суд за попытку задушить подушкой 80-летнюю мать

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Он бросил женщину на кровать и стал избивать руками и ногами. А после пытался задушить подушкой.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летнего мужчины, который пытался убить свою 80-летнюю мать. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в квартире дома на улице Композиторов. По версии следствия, мужчина бросил мать на кровать и стал избивать руками и ногами. После этого он схватил подушку и пытался задушить женщину. В силу своего возраста она не могла дать ему отпор. К счастью, довести задуманное до конца у преступника не получилось.

Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд. Также прокурор подал иск о компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Ранее мы писали, что жительница Сертолово ножом убила сестру во время пьяной ссоры.

Фото: pexels.com

Теги: попытка убийства, суд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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