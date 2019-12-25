Жительница Сертолово ножом убила сестру во время пьяной ссоры

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Вечером 19 августа в дежурную часть полиции Петербурга обратилась жительница Сертолово и рассказала об убийстве дочери соседки. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на Заречной улице. Во время распития спиртного между двумя сестрами возникла ссора, в ходе которой одна из них схватила нож и убила другую.

Подозреваемую вместе с матерью, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Из квартиры изъяли 13 ножей, след обуви, следы рук, две дактокарты, футболку, бюстгальтер, джемпер и наволочку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Бокситогорске женщина нашла труп задушенной шнуром от пылесоса соседки.

Фото: Piter.TV