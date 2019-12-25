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В Бокситогорске нашли труп пенсионерки со шнуром от пылесоса на шее
Сегодня, 9:06
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Бокситогорске нашли труп пенсионерки со шнуром от пылесоса на шее

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Кроме того, у женщины была рана в области затылка.

Во вторник, 17 августа, в дежурную часть полиции Ленобласти поступило сообщение от 83-летней женщины. Она заявила, что обнаружила труп соседки в луже крови. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело 68-летней женщины лежало в квартире дома на Социалистической улице в Бокситогорске. На шее пенсионерки был шнур от пылесоса, а в области затылка рана.

С места происшествия изъяли следы пальцев рук, шнур от пылесоса, кошелек, два выключателя, смывы вещества бурого цвета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали обвиняемого в убийствах и бандитизме в 1990-х годах.

Фото: Piter.TV

Теги: труп пенсионерки, убийство
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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