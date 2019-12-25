Мужчине дали 2,5 года колонии за кражу банковской карты и оскорбления полицейских

Свою вину в содеянном мужчина признал.

Кронштадтский районный суд отправил Ивана Федорова в исправительную колонию строгого режима на 2,5 года за кражу денег с банковской карты (п.г ч.3 ст.158) и оскорбления представителей власти (ст.319 УК РФ). Об этом 9 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Так, вечером 29 июня 2020 года во дворе дома №30 по улице Карла Либкнехта мужчина похитил банковскую карту Сбербанка, имеющую бесконтактный доступ оплаты без необходимости ввода пин-кода. После чего злоумышленник купил товары на сумму 3 931 рубль.

Позже, 6 августа этого же года, правоохранители задержали Федорова возле автобусной остановки в Кронштадте, где в присутствии свидетеля мужчина оскорбил двух полицейских.

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Фото: Piter.tv