Суд отправил в колонию адвоката компании "Хренов и партнёры" за мошенничество

Обвиняемый отправится в колонию на 2 года и 9 месяцев.

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил в колонию на 2 года и 9 месяцев адвоката компании "Хренов и партнеры" Игоря Николаенко. Мужчина обвиняется в покушение на мошенничество: он обещал повлиять на решение арбитражного суда за взятку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Изначально мужчина обвинялся в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Позже суд переквалифицировал его действия на покушение на особо крупное мошенничество (ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ).

С июня 2019 года по январь 2020 года Николаенко получил около 25 млн рублей от представителя компании "Эшелон Фильм". Денежные средства предназначались для подкупа судей Арбитражного суда Московского округа и Девятого арбитражного апелляционного суда. В январе 2020 года Николаенко задержали в Петербурге в одной из гостиниц при получении 4 млн рублей и муляж на 5 млн рублей.

Ранее мы писали, что суд Петербурга оштрафовал полковника на 100 тыс. рублей за мошенничество с зарплатой.

Фото: Piter.tv