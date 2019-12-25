Суд отправил руководителя муниципалитета Дачное в СИЗО

Глава муниципалитета Дачное арестован в Петербурге по делу о тройном убийстве.

В Санкт-Петербурге суд арестовал главу муниципального образования Дачное Вадима Сагалаева, которому вменяют тройное убийство и покушение на убийство. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал Вадиму Сагалаеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля. Обвиняемый вину не признал и просил суд о назначении домашнего ареста. По версии следствия, не позднее июня 2003 года Сагалаев совместно со своим знакомым Фоминым, также известным как Мусейибов, создал и возглавил устойчивую организованную группу, ориентированную на совершение особо тяжких насильственных преступлений. В состав группы входили ещё не менее четырёх человек.

Следственные органы считают, что в июне 2003 года Сагалаев и его заместитель Игорь Заболотный, действуя из личной неприязни, возникшей на фоне конфликта из-за перераспределения акций коммерческих предприятий, организовали убийство мужчины, его супруги и охранника. Преступление было совершено в доме на проспекте Стачек. Один из исполнителей, по данным следствия, после убийства получил вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Кроме того, Вадиму Сагалаеву инкриминируется покушение на убийство ещё одного коммерсанта в октябре 2003 года. Следствие полагает, что один из участников группы закрепил самодельное взрывное устройство на автомобиле потерпевшего возле дома на Смольном проспекте. Довести преступление до конца не удалось из-за появления очевидцев.

Ранее Piter.TV сообщал, что на трассе под Петербургом в лобовом столкновении погибли три человека.

Фото: Piter.TV