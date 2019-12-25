Суд отправил под домашний арест советника главы "Росатома"

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест советника главы "Росатома" Владимира Грачева, которого подозревают в вымогательстве крупной денежной суммы. Об этом пишет "Интерфакс".
Решение об аресте было принято 1 августа.
Судом было удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Грачева меры пресечения в виде домашнего ареста.
цитата из решения суда
Следователи считают, что советник гендиректора "Росатома" Грачев вымогал десятки миллионов рублей в обмен на продвижение интересов компании, которая занимается переработкой отходов.
Грачёву 78 лет. Он зампредседатель Высшего экологического совета комитета Госдумы по природным ресурсам и член-корреспондент РАН.
Ранее в "Росатоме" хотят наладить 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все