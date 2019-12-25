Суд отправил под домашний арест советника главы "Росатома"

Грачёву 78 лет. Он зампредседатель Высшего экологического совета комитета Госдумы.

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест советника главы "Росатома" Владимира Грачева, которого подозревают в вымогательстве крупной денежной суммы. Об этом пишет "Интерфакс".

Решение об аресте было принято 1 августа.

Судом было удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Грачева меры пресечения в виде домашнего ареста. цитата из решения суда

Следователи считают, что советник гендиректора "Росатома" Грачев вымогал десятки миллионов рублей в обмен на продвижение интересов компании, которая занимается переработкой отходов.

Грачёву 78 лет. Он зампредседатель Высшего экологического совета комитета Госдумы по природным ресурсам и член-корреспондент РАН.

Ранее в "Росатоме" хотят наладить 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ.