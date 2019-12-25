Суд отправил под домашний арест петербуржца, ударившего ребенка об асфальт

Мужчина проведет время дома до 13 октября этого года.

Ленинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Александра Уткина, ударившего 13-летнего подростка об асфальт. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел 13 августа на Загородном проспекте, где Уткин столкнулся с мальчиком. После мужчина схватил подростка за куртку и ногу и со всей силы бросил на асфальт. Мальчик ударился передней частью тела и головой, получив тяжелые травмы.

Ранее мы писали, что подросток пострадал в ДТП с лосем на трассе "Кола".

Фото: Piter.tv