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Суд отправил под домашний арест петербуржца, ударившего ребенка об асфальт
Сегодня, 19:44
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Суд отправил под домашний арест петербуржца, ударившего ребенка об асфальт

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Мужчина проведет время дома до 13 октября этого года.

Ленинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Александра Уткина, ударившего 13-летнего подростка об асфальт. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Инцидент произошел 13 августа на Загородном проспекте, где Уткин столкнулся с мальчиком. После мужчина схватил подростка за куртку и ногу и со всей силы бросил на асфальт. Мальчик ударился передней частью тела и головой, получив тяжелые травмы. 

Ранее мы писали, что подросток пострадал в ДТП с лосем на трассе "Кола".

Фото: Piter.tv

Теги: домашний арест, подросток, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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